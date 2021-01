‘Pieces of a Woman’ laat zien hoe je de ander kwijt kunt raken als je verstrikt zit in je eigen verdriet

In films vinden bevallingen vaak plaats in een steriele ziekenhuisomgevingen. Hard schreeuwende vrouwen brengen in korte tijd blakende baby’s ter wereld.

Nu is er met dat ziekenhuis niks mis – al heeft de thuisbevalling in Nederland inmiddels de status van immaterieel erfgoed bereikt – maar het baren zelf verloopt vaak wel erg soepel. De realiteit gaat vaak, letterlijk en figuurlijk, met meer bloed, zweet en tranen gepaard. In Pieces of a Woman is de bevalling van alle schone schijn ontdaan. Het is een pijnlijk, langdurig en onvoorspelbaar proces. En, opvallend voor de Amerikaanse context waarin het verhaal zich afspeelt, vindt het thuis plaats. Martha wilde dat graag. Haar echtgenoot Sean steunt haar daarin. Hij is een rauwe bonk met een woeste baard, maar rent gedwee als ze hem vraagt om muziek of als de verloskundige hem verzoekt het bad vol te laten lopen. Het gaat van een st..

