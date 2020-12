Filmprijzen voor Van Huêt en Visschedijk

Amsterdam

Fedja van Huêt en Lies Visschedijk hebben twee Amerikaanse filmprijzen in de wacht gesleept. De jury van een speciale online-editie van het Seattle Film Festival bekroonde de twee Nederlandse acteurs voor hun rollen in de Nederlandse thriller De Veroordeling, die in april in de Nederlandse bioscopen te zien moet zijn. Van Huêt kreeg de prijs voor beste acteur, Visschedijk werd bekroond als beste actrice. De film is een reconstructie van de Deventer moordzaak. De zaak ging over de moord op de weduwe Jacqueline Wittenberg in 1999 en staat inmiddels te boek als een van de langstlopende uit de geschiedenis van het Nederlandse strafrecht. <