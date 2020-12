De film ‘DNA’: Als de samenbindende factor plots overlijdt

Neiges leven schudt op zijn grondvesten. Met name de relatie met haar moeder komt onder druk te staan. Ze houden van elkaar, maar veel wederzijds begrip is er nooit geweest. Nu Emir, hun Algerijnse (groot)vader, er niet meer is, komen ze niet verder dan geruzie. Een patroon dat in de hele familie terug te vinden, vooral nu de uitvaart moet worden voorbereid. Welke kleding moet opa dragen, welke kist zullen ze voor hem kiezen en welk verhaal over zijn leven moet door wie verteld worden?

Na de eerste vrolijke momenten, als opa nog leeft, geeft dit de film DNA gelijk een harde toon. De hoofdpersonen zijn bot en gebekt, een onprettige combinatie. Wat daarbij niet echt meehelpt, is dat de precieze verhoudingen maar weinig concreet worden uitgewerkt. Wie is nu wat van de ander en hoe is de familie geworden tot wat ze nu is? Het is te merken dat regisseur Maïwenn haar acteurs de ruimte heeft gegeven te improviseren. Script en dialogen waren op hoofdlijnen uitgewerkt, maar de uiteindelijke invulling kwam ter plekke tot stand. De film lijkt daardoor scherpte te missen.

Wat echter vooral storend is, is het tobberige karakter van het verhaal. Na het overlijden van haar opa gaat Neige op zoek naar haar wortels. In hoeverre is ..

