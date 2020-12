Conflictueuze liefde van grootouders in de film ‘Let Him Go’

Zeven jaar geleden speelden ze al een paar. Diane Lane en Kevin Costner waren de stiefouders van niemand minder dan Superman in Zack Snyders Man of Steel. Kennelijk beviel hun filmhuwelijk en staan ze in Let Him Go weer naast elkaar, nu als George en Margaret Blackledge. Deze keer is hun zoon een minder onsterfelijk lot beschoren. Als hun kleinzoon Jimmy nog maar een baby is, verongelukt zoon James tijdens het paardrijden. Oma verliest haar interesse in het temmen van paarden. Opa gaat als sheriff met pensioen. Drie jaar na het fatale ongeluk hertrouwt hun schoondochter Lorna met Donnie Weboy. Op een dag blijkt Donnie verdwenen. Hij heeft Lorna en Jimmy meegenomen. Margaret vermoedt huiselijk geweld. Ze overtuigt George..

