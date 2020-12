Creativiteit gaat boven het geld in ‘The Comeback Trail’

Regisseur Mel Brooks begon er in 1967 mee, al ging het in The Producers om een Broadway-musical die met opzet op een flop moest uitdraaien om geld in het laatje te brengen. Get Shorty stak de draak met de smalle lijn tussen Hollywood en de criminele onderwereld, evenals Barton Fink en Hail, Caesar! van de meesters in sarcasme, de gebroeders Coen. Ook krimi-filmer George Gallo liet tien jaar geleden zien hoe gemakkelijk het is in handen van bandieten te vallen voor wie te dicht bij het grote geld komt. Al ging het in Middle Men niet om filmers zelf, maar om de ‘tussenpersonen’ die de creditcardbetaling uitvonden voor internetporno.

In The Comeback Trail volgt Gallo een vergelijkbaar idee. Op satirische wijze toont hij dat mis..

