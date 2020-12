The Perfect Candidate geeft een mooi inkijkje in een land in ontwikkeling

De film Wadjda was de eerste film ooit die volledig gemaakt werd in Saudi-Arabië. Wel met de nodige restricties, want regisseur Haaifa Al-Mansour moest delen van haar werk toen doen vanuit een busje, zodat ze niet in de buurt van mannen op de set zou komen. Inmiddels is er het nodige veranderd in haar geboorteland en dat wilde ze in The Perfect Candidate zichtbaar maken. Er is meer ruimte gekomen voor vrouwen – zo is autorijden sinds een paar jaar niet langer alleen toegestaan aan mannen – en er is een stuk meer mogelijk op cultureel gebied. Beide ontwikkelingen krijgen in de film aandacht. Voor Al-Mansour kwam een droom uit. Wat ze nooit voor mogelijk had gehouden, gebeurde: nu er bioscopen geopend zijn, kon ze haar film in haar eigen land op het witte doek zien.