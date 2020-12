Just 6.5 voelt anders dan het goedkope effectbejag in Hollywoodfilms. Het voelt poëtischer

Het getal waar Just 6.5 naar verwijst zijn de, naar schatting, 6,5 miljoen drugsverslaafden in Iran. Met zoveel afnemers is de handel in verslavende middelen vanzelfsprekend levendig, maar de afnemers zijn zichtbaarder dan de distributeurs. Agent Samad realiseert zich dat de zaken anders aangepakt zullen moeten worden als de politie bij de grote jongens uit wil komen. Er wordt dus gekozen voor een grondige aanpak die grenst aan het megalomane. Het levert één van de vele visueel zeer sterke scènes op die de film rijk is. In wat haast een klein dorp is, wonen alle verslaafden bij elkaar. Op elkaar gestapelde betonnen rioleringsbuizen met daarin en erop de gebruikers. Een woonplaats voor levende doden. Tot opeens de mensenmenigte in bewegin..

