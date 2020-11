Een geestige opperheks, maar een verhaal dat te weinig bezielt

Heksen bestaan, ze zijn overal en ze haten kinderen. In sprookjes zijn ze gemakkelijk te herkennen, maar dit is geen sprookje. Dit gaat over échte heksen, en die zien er doodgewoon uit. Je buurvrouw zou er zomaar een kunnen zijn, of je juf.

Zo ongeveer begint Roald Dahls spannende en geestige jeugdklassieker De heksen, een boek waarmee talloze kinderen zijn opgegroeid. Na deze introductie over heksen vertelt Dahl over een weesjongen die bij zijn oma opgroeit. En jawel, uiteraard komt de jongen in aanraking met heksen.

Het boek werd al eens verfilmd. Een paar maanden voor Dahls dood, eind 1990, kwam de film uit, tot grote onvrede van de schrijver zelf. Die was vooral verbolgen over het einde. De hoofdpersoon die in een muis wordt veranderd, wordt in de film weer netjes een jongen. Het is typisch voor de omgang met Dahls verhalen. Waar volwassenen zijn boeken nogal eens te rauw vinden en de neiging hebben ze aan te passen voor kinderen, hebben die kinderen zelf, zo blijkt vaak..

