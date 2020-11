De film ‘Wolfwalkers’ is animatiekunstwerk voor jong en oud

Tot voor kort stelde de Ierse animatie niet veel voor. Met enkele prachtige parels bracht Cartoon Saloon daar verandering in. Het succes van deze studio ligt in een alternatieve aanpak, zowel qua vorm als inhoud. De huidige trend in computeranimatie is het nastreven van een zo realistisch mogelijk effect. Cartoon Saloon breekt met deze door Pixar gezette toon. Met de terugkeer naar handgetekende animatie ligt de nadruk op artistieke verkenning.

Ook de verhalen onderscheiden zich, die diep in cultuur en traditie durven te graven. Mede-oprichter en hoofd-filmmaker Tomm Moore verwoordt het treffend: 'Als we films maken die zich ook op kinderen richten, hebben we een grote verantwoordelijkheid om iets te zeggen dat belangrijk is om te weten, ..

