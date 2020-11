De film ‘The Assistent’: Een aanklacht, maar geen vuist

Dat alleen levert al een ongemakkelijk gevoel op, maar het wordt nog eens versterkt door de gedachte dat het hier niet om redeloze dieren gaat. Er is reflectie mogelijk op daden, maar de eerste groep weigert dat en de tweede groep wordt gedwongen niet te veel na te denken, omdat ze anders sowieso ten onder zullen gaan.

The Assistent laat slechts één kantoordag zien, maar toont in die korte tijdsspanne wel een compleet beeld van een vergiftigde werkomgeving. Jane is een jonge, ambitieuze assistente. De man waarvoor ze werkt, blijft buiten beeld, al is zijn invloed onmiskenbaar.

Jane verwerkt zijn post, boekt zijn hotel en vlucht, zet het eten op zijn bureau en schuift zijn kruimels in een prullenbak. Gasten verwijst ze door naar zijn kamer,..

