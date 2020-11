De film ‘The Secrets We Keep’ stelt wezenlijke vragen in een ongemakkelijk jasje

Door The Secrets We Keep ga je beseffen dat wraak niet iets afrondt, maar een nieuw pijnlijk open einde creëert.

In de Tweede Wereldoorlog heeft Maja een traumatische ervaring ondergaan. Ze maakte onderdeel uit van de Roma-gemeenschap in Roemenië. Hoewel het het grootste deel van de oorlog lukte onder de radar te leven, was het niet mogelijk een gewelddadige confrontatie met de Duitsers te ontlopen. De groep waarmee ze reisde – grotendeels vrouwen – werd aangevallen door soldaten. Maja werd vol drank gegoten, verkracht en voor dood achtergelaten in het bos.

Flarden van deze gebeurtenis spoken nog altijd door haar hoofd, maar het is voor haar onmogelijk er een kloppend geheel van te maken. Haar drie jaar jongere zusje MIriah overleefde de aanval niet. Maja wil weten of ze heeft geprobeerd haar zusje te beschermen. Of is ze gevlucht? Het zijn vr..

