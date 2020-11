Zoveelste ‘American Dream' verrast niet

Als J.D. een slecht cijfer krijgt voor zijn wiskundeproefwerk, spreekt de docent hem nog even aan: 'Jij bent slimmer dan dat!’ Het is een prima samenvatting van de worsteling die in Hillbilly Elegy wordt geschetst. J.D. is een slimme jongen, maar hij komt uit een milieu waarin een opleiding niet wordt ervaren als het hoogst haalbare. Trouw zijn aan je familie is een veel belangrijkere waarde. Nu heeft die familie voor J.D. veel liefde in petto, maar het is tegelijkertijd een instabiele omgeving. Zijn moeder werd op haar 13e zwanger van zijn oudere zus, heeft een moeizame relatie met haar eigen moeder en een even moeizame relatie met de mannen in haar leven, waarbij drugs een welkome verdoving van de pijn vormen. De fil..

