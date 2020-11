Kleurrijk, maar toch grijs

Op papier heeft La Vita Davanti a Sé een interessant verhaal in huis. Een Senegalees moslimjongetje – gevlucht naar Italië en wees – van twaalf jaar oud wordt door een bejaarde vrouw opgevangen. Naast hem wonen nog twee kinderen bij haar in huis. Zelf was ze ooit prostituee, maar ze stopte en ving de kinderen van haar collega’s op zodat die hun werk konden blijven doen. Ze is Joods en heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog in Auschwitz gezeten. Het nummer dat op haar onderarm getatoeëerd staat, is daar een stille getuige van. De eerste kennismaking tussen die twee is als Mohamed – kortweg Momo genoemd – twee antieke kandelaren steelt van Madame Rosa wanneer deze inkopen doet op de markt. De arts die Momo tot die tijd opvangt, dwingt de jongen excuses aan te bieden en vraagt Madame Rosa gelijk maar of ze de kleine misdadiger in huis kan nemen. Dat aanbod wordt interessant als de dokter haar daarvoor wil betalen.