Zo veel pijn onderde oppervlakte

Wat is een scheiding? Is dat een kleine rimpeling in de tijd, een gebeurtenis zonder al te veel impact, waarna het normale leven weer zijn doorgang kan vinden? Of is het meer dan dat? Een steen die verplaatst wordt in een rivier, waardoor de bedding verandert en de weg van het water nooit meer hetzelfde zal zijn. Een handeling die op het moment en op de plek zelf futiel lijkt, maar kilometers verder het landschap diepgaand zal blijken te hebben beïnvloed. Het water vormt zich wel, vindt zijn weg wel weer, maar waar het in uitmondt zal compleet anders zijn dan wat het was geweest als de steen op dezelfde plaats was blijven liggen. En dan nog de vraag die vervolgens opdoemt: hoe dit alles te wegen? Is de steen die blijft liggen stabil..

