In het vierde seizoen van The Crown krijgt the queen stevige concurrentie van twee sterke vrouwen

In het vierde seizoen van de populaire Netflixserie The Crown krijgt de Britse koningin Elizabeth te maken met twee vrouwen: Margaret Thatcher en Lady Diana Spencer.

94 jaar is ze inmiddels, koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk. Veertien premiers heeft ze al meegemaakt sinds ze in 1952 koningin werd. Winston Churchill was de eerste, tot Boris Johnson nu. Een van de redenen waarom de Netflix-serie The Crown zo’n succes is, is dat we in de regeringsperiode van Elizabeth een hele era voorbij zien komen. Het eens zo imposante Britse rijk brokkelde langzaam af; iets waar veel Britten het nog altijd moeilijk mee hebben. Oude tradities botsen met moderne tijden.

Het eerste seizoen van The Crown begint in 1947, 73 jaar geleden, met een 21-jarige Elizabeth, die op het punt staat te gaan trouwen met Philip Mountbatten. Philip is er ook nog steeds trouwens; volgend jaar hoopt hij honde..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .