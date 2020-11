De film ‘Kanarie’ heeft geen onderwerp voor grote woorden

Ze vermoedt wat Johannes wil opbiechten, maar die waarheid is te ongemakkelijk. Ze hoort hem liever niet. En zo duwt ze hem terug in de kast, waar zwarte gedachten hem teisteren. Zo duister is het inmiddels geworden dat Johannes zich meldt bij een van de kapelaans van het koor waar hij deel van uitmaakt. Zijn noodkreet is eenvoudig: bid voor me. Bid dat ik verander, want met wie ik nu ben, weet ik me geen raad.

Die radeloosheid is goed in te denken. Het koor waar Johannes bij hoort, is onderdeel van het Zuid-Afrikaanse leger. Zij worden de ‘kanaries’ genoemd en hun taak is het om op te treden en de strijdende manschappen een hart onder de riem te steken. Het zijn de jaren tachtig van de vorige eeuw, ten tijde van de apartheid. En hoewel d..

