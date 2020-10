Sean Connery, een van de acteurs die James Bond speelde, was een Schot in hart en nieren

(beeld Clive Brunskill/getty Images/afp == for Newspapers, Internet, Telcos & Television use Only ==)

Sean Connery in 2017 tijdens het tennistoernooi US Open

Nassau

Als feitelijk onderzoeker en bestrijder van ongeloof, bijgeloof, gekonkel in habijt en de botte bijl van de Inquisitie kon Connery zowel zijn Schotse steile stoerheid, zijn Britse flegma en zijn zwierige omgang met gevaar en uitdaging demonstreren.

Sir Thomas Sean Connery werd op 25 augustus 1930 geboren in Edinburgh en stierf in Nassau op de Bahama’s. Het tekent het succes van de man die zestig jaar acteerde in tientallen films. Connery won een Academy Award, tweemaal een BAFTA Award en drie Golden Globes, maar geen Oscar. In de periode 1962-1983 speelde hij zevenmaal de hoofdrol in een Bond-film. Connery was echter niet de eerste Bond; de Amerikaanse acteur Barry Nelson speelde het karakter van de romanschrijver Ian Flem..

