De wandeling: Een doperse hoeve in rijk Rooms land

Nederland kent vele duizenden kilometers wandelpad, alle stoepen en steegjes niet meegerekend. Het Nederlands Dagblad zoekt in de vrije natuur, in steden en in dorpen, naar een frisse neus en nieuwe ervaringen. Vandaag: zwerven rond Zenderen.

(beeld nd)

Herfst in Twente.

Waar lopen we vandaag?

Heel Nederland weet dankzij Herman Finkers wat er in Almelo te doen is. Maar vlak de omgeving van Almelo ook niet uit. Parkeer je auto maar eens voor de kerk in Zenderen, en kies van daaruit willekeurig welk pad. Altijd prijs.

Wat is er te zien?

Nog geen honderd meter bij de parkeerplaats vandaan zie ik wat de schilder Ton Schulten zag: een in vlakken verdeeld landschap onder grijze wolken, licht glooiend, met hier een hoeve, daar een klooster, mooie bomen en kale akkers. En dan ineens, vlak onder de horizon, een streep zonlicht, dat het grasland zo intens heldergroen kleurt dat je het bijna niet gelooft. Alsof het licht uit de aarde komt. Ik fotografeer me een ongeluk, en later nog eens, en nog eens. Maar dat overrom..

