'Alles is eindig, behalve Soldaat van Oranje'

De musical Soldaat van Oranje ging tien jaar geleden - 30 oktober 2010 - in première. Het feest dat gepland stond, is uitgesteld. De grote vijand van Soldaat van Oranje is op dit moment COVID-19. De musical trekt nog steeds volle zalen, maar vanwege corona zijn ‘volle’ zalen sinds corona niet langer rendabel.

De musical lag vanwege corona stil vanaf 11 maart. Op dat moment waren er 60.000 kaartjes gereserveerd. Op 2 september 2020 werden de voorstellingen hervat met 300 in plaats van 1100 bezoekers, maar dat duurde niet lang. De helft van de spelers kwam thuis te zitten omdat ze positief getest waren op het coronavirus. Hoe dat kon gebeuren, is nog een raadsel. De acteurs waren op het toneel zo ingedeeld dat niet iedereen met elkaar in contact kwam. Eten, grime en haar werd in vaste shifts gedaan om de spelers zo veel mogelijk van elkaar gescheiden te houden. Op toneel werden kleine aanpassingen gemaakt om acteurs niet te dicht bij elkaar te laten komen als er gezongen werd.

De voorstellingen konden op 7 oktober weer hervat worden, maar vanaf ..

