Essay: Joost Zwagerman verdween in een alomtegenwoordige aanwezigheid

In zijn laatste roman Zes sterren uit 2002 voert Joost Zwagerman de jongeman Justus Merkelbach als hoofdpersoon op. Samen met zijn oom Siem runde hij een dubieus tijdschrift met daarin recensies over hotels in Nederland waarvoor ze samen door heel Nederland reisden. Justus moet de leiding over het tijdschrift overnemen omdat Siem een einde aan zijn leven heeft gemaakt. Met scherpe precisie verhaalt Zwagerman over de vertwijfeling en het verdriet van Justus over de keuze van zijn oom om uit het leven te stappen. Hij had het niet zien aankomen en Justus blijft achter met grote vragen over mogelijk gemiste signalen en of hij het had kunnen voorkomen. Maar er is ook woede dat zijn oom blijkbaar geen empathie kon opbrengen met de mensen die van hem hielden. De roman leest als niets minder dan een aanklacht tegen de ook toen al veel gehoorde pleidooien voor zelfbeschikkingsrecht van mensen om te beslissen over hun levenseinde.