Vincent van Gogh schilderde ook met woorden. In zijn brieven volg je zijn ontwikkeling als kunstenaar

Het tonen van de kwetsbare documenten heeft zijn beperkingen. Conservator Nienke Bakker legt uit, dat ze niet lang en ook niet aan veel licht blootgesteld kunnen worden. Sommige brieven die nu te zien zijn, zullen misschien over tien jaar nog eens te zien zijn, andere verdwijnen voor onbepaalde tijd in de archiefladen. Wat geschreven staat, is niet altijd duidelijk te lezen en niet iedereen kent Frans, de taal waarin Vincent zijn latere brieven schreef. Als hulpmiddel is daarom bij de brieven een QR-code aangebracht, zodat je via je telefoon voorgelezen passages kunt afluisteren, in het Nederlands.

De schetsjes die Vincent opnam in zijn brieven trekken ook de aandacht. Ze waren vaak bedoeld om Theo, kunsthandelaar in Parijs, een indruk te..

