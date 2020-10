Collectie van Naturalis: Een dodo, een quagga en wat darwinvinken

De wetenschappelijke collectie van Naturalis telt ruim 42 miljoen objecten, met name gedroogde planten, opgeprikte insecten, opgezette dieren, botten, schelpen en stenen. Vanwege het tweehonderdjarig bestaan van het biodiversiteitscentrum zijn 25 bijzondere topstukken tweehonderd dagen te bewonderen.

De quagga is een roodbruine zebra met witte strepen.

De basis voor de collectie van Naturalis is gelegd door koning Willem I. Hij schonk zijn verzameling edelstenen, curiosa en naturaliën op 8 augustus 1820 aan het ‘Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie’ in Leiden. De eerste directeur was de vogelexpert Coenraad Jacob Temminck, die meteen zijn enorme collectie opgezette vogels toevoegde.

De natuurhistorische collectie groeide gestaag, zodat de directeuren constant met ruimtegebrek kampten. De verzameling werd opgesplitst: de stenen gingen in 1879 naar het ‘Rijksmuseum voor Geologie en Mineralogie’ aan de Garenmarkt, in 1905 verhuisde de zoölogische collectie naar het ‘Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie’ aan de Raamsteeg. Tijdens mijn biologiestudie kwam ik regelmatig in deze twee gebouwe..

