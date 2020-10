'Het gaat hier om onderdrukking'

Als vast komt te staan dat iets geroofd is en het land van herkomst wil het terughebben, dan moet dit onvoorwaardelijk worden geretourneerd, adviseert een commissie die zich boog over koloniaal roofgoed in Nederlandse musea. ‘De eenvoud van dit standpunt heeft ook het grote voordeel dat het duidelijkheid schept’, zegt voorzitter Lilian Gonçalves.

Lilian Gonçalves: 'Gerechtigheid is iets van lange adem. Je begint eraan en het einde is niet in zicht.’

Den Haag

Eind 2018 werd Lilian Gonçalves-Ho Kang You opgebeld: of ze zitting wilde nemen in de commissie die advies moet uitbrengen over tegemoetkomingen aan overlevenden en nabestaanden van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Nederlandse Spoorwegen naar concentratiekampen zijn vervoerd. Gonçalves stond op dat moment in een bos in Paramaribo – Suriname is haar geboorteland, ze bezoekt het elk jaar. Ze moest erover nadenken, antwoordde ze. Een half uur later stemde ze toe; ze kon naar haar gevoel niet weigeren.

Bij de commissie die woensdag advies uitbracht over de omgang met koloniale collecties, ging dat anders. Toen ze vorig jaar werd gepolst of ze hiervan voorzitter wilde worden, had ze geen seconde bed..

