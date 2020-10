'Schrijver Tolkien schiep een nieuw soort heldendom'

Morgen kun je in de bioscoop voor het eerst de drie delen van Lord of the Rings kijken, in hun meest uitgesponnen versie. En er staat nog veel meer Tolkien-nieuws op stapel. De populariteit van het "door en door christelijke" werk duurt maar voort. Hoe komt dat eigenlijk?

Een typerend moment: de ene held (tovenaar Gandalf, links) is de weg kwijt in de grotten van Moria, de andere held (Frodo, rechts) is bang en onzeker. 'Tolkien schiep een nieuw soort held.'

Leiden, Arnhem

Wie morgen een bioscoopstoel kiest, moet tijd hebben. Volgens de opgave van filmhuis Vue duurt het kijken van de drie extended versions van Lord of the Rings 686 minuten. Drie avonden, drie films, dik elf uur. En dat terwijl iedereen die zo gek is om het te doen, deze films al lang in hun meest uitgebreide editie thuis gekeken heeft, en nog eens, en nog eens. De eerste film is alweer twintig jaar oud inmiddels.

‘Tolkien sells’, weet Thijs Porck uit ervaring: als hij ergens in de aankondiging van zijn colleges Oudengels aan de universiteit van Leiden de naam laat vallen van de schrijver J.R.R. Tolkien (1892-1973), of de iconische lettercode LOTR, krijgt hij onmiddellijk meer studenten.

Maar er is meer aan de hand. ..

