Langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nederland kent vele duizenden kilometers wandelpad, alle stoepen en steegjes niet meegerekend. Het Nederlands Dagblad zoekt in de vrije natuur, in steden en in dorpen, naar een frisse neus en nieuwe ervaringen. Vandaag: een flinke wandeling door het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Fort aan de Klop is een eetgelegenheid geworden. (beeld Linda Stelma)

Waar lopen we vandaag?

Station Utrecht Zuilen is het startpunt van de wandeling van vandaag. Vanaf hier moet ik mijn weg zoeken naar Maarssen, een plaats ten noorden van de stad. De route gaat eerst door de wijk Utrecht Noordwest en dan door Overvecht. Eenmaal buiten de stad loop ik door natuur- en recreatiegebied Noorderpark Ruigenhoek. Daar zie je maar een klein gedeelte van tijdens deze wandeling. Het grootste deel van de route in dit gebied voert je langs de Maarsseveense Plassen en dan is Maarssen ook niet ver weg meer.

Wat is er te zien?

Vanaf Utrecht Zuilen is het een klein eindje naar het Julianapark. In dit prachtige park is het een gezellige beestenboel; er paraderen pauwen, er kwaken eenden en er scharrelen kippen en hanen rond. ..

