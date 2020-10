Soms raak je van een nieuwsfoto je oriëntatie kwijt, omdat hij te veel op een kunstwerk lijkt. Hij móét haast wel door mensen bedacht zijn. Zo ook dit beeld van een door natuurbranden verwoest motel in de Amerikaanse staat Oregon.

In 1992 bedacht antropoloog Marc Augé de term non-place voor plekken die ervoor bedacht zijn om te passeren. Vliegvelden zijn non-plaatsen, net als stations, winkelcentra en snelwegen. Wie er is, blijft er niet. Wie er komt, laat niets van zichzelf achter. Het is een plek die nooit een plaats zal zijn, het heeft geen verleden en geen toekomst.

Ook in een motel komen mensen slechts voorbij. Geen wonder dat het een droomlocatie is voor filmmakers. Je kunt er allerlei louche types opvoeren,..

