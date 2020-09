Rel om Haarlemse stadsdichter

Haarlem

Darryl Danchelo Osenga, beter bekend als rapper Insayno, is binnen enkele dagen na zijn benoeming aan de kant geschoven als stadsdichter van Haarlem. Het gemeentebestuur zegt in een verklaring dat de discussie rond zijn persoon en zijn standpunten ‘een geloofwaardige invulling van het stadsdichterschap onmogelijk’ maken. Osenga kwam in opspraak door uitspraken die hij deed in een eerder gedicht. Daarin zou hij zich volgens het CIDI kwetsend en antisemitisch hebben uitgelaten. Ook is hij in het verleden in aanraking geweest met justitie. Hij werd in 2016 veroordeeld voor opruiing in de Haagse Schilderswijk na de dood van Mitch Henriquez. Volgens het college was de gemeente hiervan op de hoogte en is voorafgaand aan zijn benoeming, woensdag, met hem daarover gesproken. Hij zou tijdens dat gesprek nadrukkelijk afstand hebben gedaan van zijn eerdere uitspraken. Maar na zijn benoeming doken nieuwe citaten op ‘die haaks staan op waarden waar Haarlem voor staat', aldus B en W. <