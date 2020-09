Samen wandelen langs historische thema’s met Teus van Harten

Teus van Harten (71), voormalig medewerker van het ND, verzorgt sinds 2003 wandelingen voor ND-lezers. Omdat het ND is gestopt met het aanbieden van de wandelingen, gaat hij hier op zelfstandige basis mee verder. ‘Er zijn zelfs twee huwelijken uit de wandelingen voortgekomen.’

Amersfoort

Hoe kwam u destijds op het idee om wandelingen te organiseren?

‘In 2004 vierden we het zestigjarig bestaan van de krant en vanwege dit jubileum hadden we allerlei activiteiten bedacht. Ik wilde me bezighouden met het organiseren van wandelingen voor abonnees. 2003 was ons testjaar, ik organiseerde toen acht wandelingen waaraan 30 tot 35 abonnees deelnamen. Het was wel even wennen om met een groep te lopen. Voor de een lag het tempo te hoog, de ander vond dat we te langzaam gingen. Ook was het een hele klus om alle wandelaars op het juiste moment bij elkaar te krijgen. Daarom heb ik voorafgaand aan de derde wandeling een fluit aangeschaft en die gebruik ik nog steeds. De meeste wandelaars liepen één keer mee, maar ongeveer 30 pro..

