Een ‘verlossingsmodel’ voor de kunst

Vijftig jaar geleden schreef Hans Rookmaaker het boek Modern Art and the Death of a Culture. Het beïnvloedt de calvinistische kunstbeschouwing nog steeds. Maar zijn leerlingen stonden niet stil, blijkt uit een langverwacht boek.

If Statues Could Envy, and Girls Meet Their Heroes, John Walford, 2018

Kunst D.V. bevat essays van een keur van Amerikaanse, Britse en Nederlandse (neo)calvinistische denkers (theologen, filosofen, kunstenaars en kunsthistorici) over vijftig jaar gereformeerde kunstbeschouwing. Dat is niet toevallig: in 1970 verscheen een boek van de Nederlandse hoogleraar H.R. Rookmaaker dat aan beide kanten van de oceaan grote invloed zou krijgen: Modern Art and the Death of a Culture. Die wat apocalyptische titel kwam niet uit de lucht vallen. Rookmaaker wees er voortdurend op dat kunst niet ‘levensbeschouwelijk neutraal’ was: elke kunstuiting wortelt in een overtuiging.

Moderne kunst is in zijn ogen dus niet zomaar een nieuwe beeldtaal, het is de uiting van een nieuwe manier van denken. Rookmaaker kon daarom niet uit de ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .