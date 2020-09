Schilders van licht in Singer Laren: De sensatie van het licht

‘Een Breitner’ kun je van verre herkennen. En dat komt door hoe hij licht gebruikt. In museum Singer Laren is nu Schilders van licht te zien.

Vorig jaar speelde Micha Wertheim, die zich door de media graag als geniale cabaretier laat beschrijven, de voorstelling Voor alle duidelijkheid. Daarin refereerde hij op een gegeven moment aan zijn bezoek aan museum Singer Laren, een klein maar belangrijk museum dat gespecialiseerd is in impressionistische en moderne kunst. Wertheim noemde het museum ter illustratie van een van zijn terugkomende ideeën. In een van de verderop gelegen zalen zag hij een schilderij hangen waarvan Wertheim vermoedde dat het ‘een Breitner’ betrof. Dichterbij gekomen kon hij vaststellen dat hij zich niet vergist had. ‘Goed gezien, Micha’, complimenteerde hij zichzelf. Maar later bedacht hij dat hij het helemaal niet goed gezien had. ‘Het enige waar B..

