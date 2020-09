Lintje voor directeur stichting Gaudeamus

Utrecht

Directeur Henk Heuvelmans van Stichting Gaudeamus (ter bevordering van de eigentijdse muziek) is in Utrecht benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn grote verdiensten op het terrein van de hedendaagse toonkunst. Dat werd bekend op de slotavond van de Gaudeamus Muziekweek in TivoliVredenburg. Heuvelmans is sinds 1991 het gezicht van de stichting. 'Zijn inspanningen om jonge, talentvolle, moderne componisten en muzikanten te ondersteunen op weg naar concertpodia verspreid over de wereld gaven de moderne muziek een grote impuls', aldus de jury. Volgend jaar gaat hij met pensioen. <