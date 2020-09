Grootste Barbie-expo te zien in Almelo

Almelo

Niet eerder waren er in Nederland zo veel Barbiepoppen bij elkaar te vinden als in het Stadsmuseum Almelo. Sinds zaterdag is daar de grootste Barbie-tentoonstelling in Nederland te zien. De geëxposeerde poppen zijn van de grootste Barbie-verzamelaar ter wereld, Bettina Dorfmann. Ze bracht er zo'n 18.000 samen. In de expositie 'Barbie: van casual tot glamour' vormen de diverse modelijnen van de fashionista het middelpunt. Van ondergoed tot strandkleding, van sport-outfits tot bruidsmode, maar ook designerstukken van Dior, Versace en Givenchy komen aan bod. De tentoonstelling is tot 31 januari 2021 te zien. <