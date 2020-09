Het voorlezen van de Troonrede zal Grote of Sint-Jacobskerk nog meer glans geven

Voor het eerst sinds 1907 wordt de Troonrede dinsdag niet voorgelezen in de Ridderzaal. Wegens de coronamaatregelen spreekt de koning de rede uit in de Grote of Sint-Jacobskerk, niet ver van het Binnenhof. De troon staat dit jaar in de kerk, die een lange geschiedenis met het koningshuis heeft.

De Ridderzaal en de Grote of Sint-Jacobskerk zijn allebei gebouwd in de late Middeleeuwen. De bouw van de Ridderzaal werd in 1288 voltooid onder het bewind van graaf Floris V, die acht jaar later door de edelen werd vermoord. Floris werkte mee aan het ontstaan van een zelfstandige parochie. Volgens een document uit 1337 kwamen de gelovigen bijeen in ‘de grote kercke’, de latere Grote of Sint-Jacobskerk. De kerk werd gewijd aan de apostel Jacobus, die tevens de beschermheilige was van Den Haag. Dankzij de nabijheid van het grafelijke, en later het stadhouderlijke en het koninklijke hof genoot de kerk meer aanzien dan een gewone stadskerk. In 1574 kwam het gebouw in handen van de aanhangers van de Hervorming. Sinds 1981 is het niet meer in..

