Nadia Bouras is bang voor de invloed van Wilders: ‘Zonder Wilders was er geen toeslagenaffaire geweest’

Historicus Nadia Bouras zat op een Arabische school, die werd opgericht door een dominee. In een boek vertelt ze het verhaal van die school. Maar ook van haar familie en over hoe Wilders’ ‘minder Marokkanen’-uitspraak haar raakte. ‘Zijn woorden hebben invloed.’

‘Waarom zijn jullie hier?’ vroeg meester Giel op een dag in 1994 aan groep 8 van de Amsterdamse Bouschrâschool. De leerlingen begrepen de vraag niet, totdat de leraar zelf het antwoord gaf: omdat ze kinderen waren van gastarbeiders.

In die klas zat Nadia Bouras, tegenwoordig migratiehistoricus aan de Universiteit Leiden. Haar boek Een klas apart over deze school verschijnt volgende week. Ze verwerkt er haar familiegeschiedenis in en geeft portretten van leerlingen en leraren. Ook de oprichters komen uitgebreid in beeld: het domineesechtpaar Rolf en Georgina Boiten dat ook aan de basis stond van de gemeenschap Oudezijds 100.

Bouras voert met haar boek een pleidooi voor een liefdevollere blik op het bijzonder onderwijs. Het gaat daarnaast ov..

