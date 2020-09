Water en vuur verbeeld door christelijke kunstenaars

De kunstenaars die werken leverden voor de expositie Water & Vuur, sinds begin deze maand te zien, kregen hun opdracht vanwege het eeuwfeest van het Algemeen Kristelijk Kunstenaarsverbond (AKKV). Ze zijn verenigd in dit oudste nog actieve christelijke kunstgenootschap. De ledententoonstelling is het eerste deel van een cyclus die de vereniging in de planning had voor het jubileumjaar. Door de coronacrisis zijn de exposities verlaat, waardoor de volgende edities (in Edam en Blokzijl) naar de zomer van 2021 verschuiven. Het eerste deel opende vorige week in MUBO, gevestigd in het voormalige Ursulinenklooster te Boxtel. Dit museum voor lokale geschiedenis viert zijn heropening na de lockdown met deze speciale samenwerking. Vanw..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .