Jaron Beekes en het verband tussen Mozes en Superman

De pelikaan die haar jongen voedt, een oud christelijk symbool, is opvallend vaak afgebeeld op Joodse gebouwen in Amsterdam. En David van Michelangelo in Florence zou alsnog besneden moeten worden. Desnoods ‘doet hij het zelf wel’. Slechts twee voorbeelden van Joodse sporen in de kunst, zoals sappig besproken door Jaron Beekes (38), columnist van het Nieuw Israëlietisch Weekblad (NIW). Beekes is eindredacteur van Museumtijdschrift en auteur van twee graphic novels (literaire beeldverhalen). Zijn NIW-columns zijn nu gebundeld.

Maak geen beelden, is het refrein in de Thora, de boeken van Mozes. Het jodendom is een woordcultuur, schrijft u. Wat doet dat met de verhouding tussen Joods zijn en beeldende kunst?

‘Het schuurt, er is een tegen..

