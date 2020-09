Museum De Duikelaar in Nieuwlande: Hoe een oorlog altijd kinderen dupeert

In welk museum zijn we vandaag?

In een relatief jong museum, De Duikelaar, opgericht in 2017. En hoe olijk de naam ook moge klinken, het thema is ernstig. ‘De Duikelaar’ was de titel van een klein verzetskrantje; het woord duikelaar betekende onderduiker. Het Drentse dorpje Nieuwlande herbergde in de Tweede Wereldoorlog namelijk ruim honderd Joodse vluchtelingen. Soms in holen in het bos, soms in kruipruimtes van huizen. Het museum wil die wonderlijke geschiedenis blijven vertellen. Als eerbetoon aan bekende verzetshelden als Johannes Post én aan alle anonieme inwoners ‘die zwijgend hun leven riskeerden door onderduikers in huis te nemen’, zoals de website zegt.

Het museum is gevestigd in een voormalig schoolgebouw. ‘We zijn begonnen met é..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .