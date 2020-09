Een computer berekende het portret van Jezus en andere historische figuren

Amsterdam

Bas Uterwijk (51) ziet zichzelf als ‘een soort pionier’. Als een van de eersten ter wereld zet de Amsterdamse fotograaf kunstmatige intelligentie in om tot portretten te komen. In vaktermen: Artificial Intelligence Generated Portraits. De portretten spreken blijkbaar nogal tot de verbeelding, want ze gaan in een rap tempo het internet over. Eind juli ging Uterwijks weergave van Jezus viraal in Zuid-Amerika. Afgelopen week plaatste de Australische schrijver Omar Sakr het portret van Jezus op Twitter. ‘Wauw, hij ziet eruit als familie,’ schreef Sakr, die Turks-Libanese wortels heeft. De tweet werd honderdduizenden keren leuk gevonden. Mooi natuurlijk, beaamt Uterwijk, ‘al had die schrijver best mijn naam mogen noemen.’

De..

