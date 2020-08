Een naald, een boom, een beeld voor Wilhelmina

Het zilveren regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1923 werd groots gevierd. Er verschenen herdenkingsmunten en herdenkingsborden. Zes dagen lang ontving de vorstin afgevaardigden van steden en streken, kerken en bedrijven die haar geluk wilden wensen. Op de laatste dag van de jubileumweek ontving ze het nationaal geschenk, de opbrengst van de collecte voor het herstel van het grafmonument van Willem van Oranje in de Nieuwe Kerk in Delft. Aan het zilveren jubileum werden enkele monumenten gewijd, zoals een standbeeld van de vorstin in Paramaribo, een gedenkteken van kalksteen, graniet en brons in Noorbeek in Limburg, en een eenvoudig zuiltje in Kollum in Friesland. Aan het Buitenhof in Den Haag herinnert een gedenkzuil (foto) indirect aan 1923: ‘Met den aanleg van deze verkeersweg werd een begin gemaakt in 1923, het jaar waarin blijde werd herdacht de 25-jarige regeering van koningin Wilhelmina’.