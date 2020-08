Marieke Lucas Rijneveld wint als eerste Nederlandse schrijver de prestigieuze International Booker Prize

Amersfoort

'Zo trots als een koe met zeven uiers', is Rijneveld op de prijs. Die gaat jaarlijks naar een vertaalde roman, uitgekomen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Rijneveld is ook nog eens de jongste winnaar ooit. De jury spreekt van 'een teder en emotioneel verhaal over een jeugd gevangen tussen schaamte en verlossing'. De roman gaat over de verlammende werking van verdriet. In een gereformeerd boerengezin verongelukt een zoon. De verteller is het tienjarige zusje. De auteur verloor zelf een broer op jonge leeftijd. In gesprek met Rick Moeliker in het Nederlands Dagblad in 2018 zei ze: 'Mijn ouders zijn niet Jas' ouders. Toch zou ik ze het liefst verbieden dit te lezen.'

