Duitse universiteit heeft een beurs voor wie goede plannen heeft om niets te doen

Hamburg

‘Ik hoop dat de beurs eraan bijdraagt dat een leven voorbij succes, groei en rijkdom ook als aantrekkelijk en waardevol wordt gezien’, laat Von Borries weten. De drie meest overtuigende projecten krijgen een beurs. Andere interessante inzendingen zullen te zien zijn op de tentoonstelling School of Inconsequentiality - Oefeningen voor een ander leven in het Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. ‘Ik kijk ernaar uit om zoveel mogelijk aanmeldingen uit verschillende delen van de wereld te ontvangen.’ De inzendingen kunnen variëren van vijf minuten je werk neerleggen tot een maand lang geen afval produceren. Want het kunstproject gaat verder dan je benen op tafel leggen en niets doen, laat de Duitse kunstenaar de internati..

