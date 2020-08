Thaise regering zet Facebook onder druk

In Thailand is ophef ontstaan nadat Facebook onder druk van de regering een Facebookgroep heeft geblokkeerd. Een miljoen leden die kritiek uiten op de Thaise koning is de toegang tot de groep ontzegd.

Bangkok

Facebook is van plan naar de rechter te stappen, omdat de Thaise regering het socialemediabedrijf zou hebben gedwongen de groep te blokkeren. Wie nu die pagina bezoekt, krijgt de volgende melding: ‘De toegang tot deze groep in Thailand is beperkt in overeenstemming met een juridisch verzoek van het ministerie van Digitale Economie en Maatschappij.’

Volgens Facebook staat het bedrijf onder druk van de Thaise regering, die van het bedrijf eist dat sommige politieke uitingen in het land worden gecensureerd op het sociale medium. De regering zou de inhoud van de groep ‘illegaal’ hebben genoemd, omdat er kritiek werd geuit op het koningshuis, wat verboden is in Thailand. Wie zich daaraan schuldig maakt in het land, ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .