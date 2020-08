In het spoor van: Waar katholieken in het verborgene samenkwamen

In het spoor van … is een zomerserie over sporen van vroeger in de wereld van nu. Aflevering 8: schuilkerken in de stad Utrecht.

Vaak is het van verre te zien als een gebouw voor de eredienst wordt gebruikt. Het voorbeeld dat het meest in het oog springt, is de Dom in Utrecht, waarvan de toren 112 meter hoog is. Al eeuwen bepaalt de toren de skyline van de stad. In de nabije omgeving van de toren, bijna in zijn schaduw, staan enkele gebouwen waar mensen samenkwamen om gesticht, getroost en vermaand te worden, om te zingen en te bidden. Anders dan de Dom was bij deze gebouwen aan niets te zien dat ze voor de eredienst werden gebruikt. Het waren schuilkerken, voor doopsgezinden, remonstranten, lutheranen en vooral voor katholieken.

Hun geschiedenis hangt nauw samen met die van de Domkerk en met de komst van het calvinisme naar de Lage Landen. In het begin van de Tach..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .