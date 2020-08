Alberic Bruschke, Trappistenabt op Schiermonnikoog: ‘Je kunt jezelf niet ontwijken’

Voordat Alberic Bruschke in 1986 monnik werd, kwam hij een tekst tegen die hem raakte. Omdat hij oud was, en modern tegelijk. De anonieme auteurs leren je niet te vluchten.

(beeld nd)

Alberic Bruschke: 'De moderne mens wordt heel erg op zichzelf teruggeworpen.' (beeld nd)

Schiermonnikoog

Alberic Bruschke ontdekte een boek verstopt in een ander boek. De bekende Belgische trappisten-abt André Louf citeerde er vaak uit in een boek waarin hij uitlegt wat de kern is van het monnik-zijn.

‘Voor mij als beginnende monnik was dit de beste kennismaking met het boek’, zegt Bruschke. ‘Het gaat over innerlijke rust. Het is een van de eerste Westerse boeken die die rust beschrijven, en je er ook naartoe leiden.’

Het gaat om De interiori domo, nu vertaald als Thuis. In de Middeleeuwen was het zo beroemd en geliefd dat het aan tal van grote auteurs is toegeschreven. Van Augustinus, de kerkvader uit de vierde en vijfde eeuw, tot Bernardus, de stichter van de cisterciënzer kloosterorde uit de twaalfde eeuw.

De waarhe..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .