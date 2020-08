Tragische strijd tegen het lot

De vraag van Antigone en Oedipus is ook nu nog actueel: hoe om te gaan met de spanning tussen menselijke verantwoordelijkheid, goddelijke bevelen of beleid en autoritaire verboden?

Waar de zeventiende eeuw ná Christus de Gouden Eeuw voor Nederland was, is de vijfde eeuw vóór Christus dat voor het klassieke Athene geweest. Ze begon met de onverwachte triomf in de slag bij Marathon in 490 voor Christus, toen de Grieken de aanval van het machtige Perzië wisten af te slaan. En ze eindigde met de Peloponnesische oorlog (431-404 voor Christus), waarin Athene niet van Sparta wist te winnen. Intussen had het wonder van de Atheense democratie plaatsgevonden, maar ook deze was aan het eind van de eeuw flink beschadigd, resulterend in de veroordeling van Socrates, die in 399 voor Christus de gifbeker moest leegdrinken.

Tegelijk met de democratie was in de vijfde eeuw de antieke tragedie ontstaan en dat is niet verwonderlijk. N..

