Het puttertje van ‘Rembrandts meest getalenteerde leerling’ leeft rustig voort

Over wie hebben we het?

Over Carel Fabritius (1622-1654), een Nederlandse kunstschilder uit de zeventiende eeuw. Hij was een leerling van Rembrandt en volgens veel kenners zelfs zijn meest getalenteerde. Hij wordt ook beschouwd als de grondlegger van de Delftse school en in die zin wordt Johannes Vermeer als zijn erfgenaam gezien. Fabritius schilderde historiestukken, portretten, stillevens en stadsgezichten. Hij experimenteerde graag met lichtval, perspectief en trompe l’oeil (letterlijk: een vergissing van het oog. De toeschouwer wordt gefopt door een bedrieglijke echtheid).

Heel veel is er niet bekend over Fabritius. Op zijn 21e had hij al zijn vrouw en twee kinderen verloren. Fabritius was 32 toen hij om het leven kwam bij de Delftse D..

