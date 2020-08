Publiek kiest voor 'warmhartigheid'

Den Haag

'Warmhartigheid' is gekozen tot nieuw Nederlands woord. Volgens het Nederlandse publiek, dat twee weken lang kon stemmen, omschrijft het woord het beste de band die ontstaat wanneer twee onbekenden naar elkaar omkijken. Het winnende woord, dat ruim de helft van de stemmen kreeg, werd zaterdag bekendgemaakt in De Taalstaat. 'Soco', dat afgeleid is van sociale cohesie of sociaal contact, en 'plotsbond', een samenvoeging van een band die plots ontstaat en verbondenheid, waren de andere kanshebbers. De verkiezing was een initiatief van Genootschap Onze Taal en het Oranje Fonds. <