Een foute burgemeester en een moedige verzetsvrouw

Buiten Winterswijk, vlak bij de Duitse grens, staat het huisje waar voor de oorlog de communist Gradus Kobus woonde. Kobus verkocht koffie, tabak en andere waren die in Duitsland duur of niet verkrijgbaar waren. Veel Duitsers kwamen bij Kobus hun inkopen doen. Ook verspreidde hij communistische lectuur. Kobus hielp socialisten en communisten die door Hitler werden vervolgd, aan onderdak in Nederland. Op zolder verborg hij een Duitse communist, Jozef Seifert, die uit een Duitse gevangenis was ontsnapt. Onder toeziend oog van enkele Duitse agenten deed de Winterswijkse politie in februari 1934 een inval bij Kobus. Seifert werd gearresteerd en aan de Duitsers uitgeleverd. Twee maanden later was Kobus slachtoffer van een overval, vermoedelijk van een naziknokploeg uit Duitsland. Kobus stond op de zwarte lijst bij de Duitsers. Vrij snel na de Duitse inval werd hij gearresteerd. In februari 1942 stierf hij in concentratiekamp Neuengamme.