‘Barnard liet Schrift zélf zingen’

Utrecht

De eerstvolgende gedenkdag van Willem Barnard schemert aan de horizon: op 21 november is het tien jaar geleden dat hij overleed, negentig jaar oud. Rond dat moment zal een nieuw standaardwerk verschijnen over zijn liederen, drie delen dik. Het christelijk literair tijdschrift Liter besteedt vandaag aandacht aan Barnard, onder meer door het publiceren van een stuk van Ria Borkent over Barnard op de website van het blad.

Borkent vertelt dat het weleens minder was met die waardering. ‘Begin jaren negentig vroeg ik eens aan de EO of ze in Nederland Zingt ook eens een lied van Barnard of de andere Liedboekdichters wilden opnemen. “Barnard zou de dip in het programma zijn”, zei de man die mij terugbel..

