De zwanenzang van David Bowie: Lazarus stond maar één keer op, in het Nieuwe Testament

Zanger David Bowie op 7 december 2015 na de première van de musical Lazarus in New York. (beeld anp / Bernard Rubsamen)

Over wie hebben we het?

David Bowie (1947-2016) was voor alles een allround, multimediaal kunstenaar. Hij werd alleen bij het klimmen der jaren wie hij bij de burgerlijke stand was: David Robert Jones, man van Imani en vader van grote en kleine kinderen.

Daarvoor was hij zijn eigen creaties: Ziggy Stardust, The Thin White Duke en vele anderen. Bij elke tournee hoorde een andere band, een nieuwe, meestal bizarre, maar geraffineerd design uitstralende outfit, een compleet veranderde artistieke persona.

Zo zagen we hem als aarzelende zanger eind jaren zestig, met de space-romantiek van Major Tom, voor altijd dolend in zijn baan om de aarde, de geverfde Ziggy, de bonte shows van de jaren zeventig, de hevig aan van alles verslaafde kleine, in he..

